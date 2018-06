W Hotels s'installe à Brisbane

W Hotels propose 312 chambres et suites offrant toutes une vue sur le fleuve Brisbane. La décoration ainsi que le mobilier s'inspirent du patrimoine du Queensland. Par ailleurs, elles sont équipées d'une télévision à écran plat LED, d'un lecteur multimédia avec service de streaming, d'enceintes Bluetooth Bowers & Wilkins et du wifi.Les clients ont à leur disposition un restaurant, un bar lounge, une piscine extérieure sur le toit-terrasse, un spa et un centre fitness. De plus, le service Whatever/Whenever répond aux demandes des voyageurs d'affaires pendant leur séjour comme la réservation d'une table au restaurant, des places de théâtre, d'une leçon de surf ou encore d'une partie de golf.L'établissement accueille également les événements d'entreprise grâce à 1100m² dédié au MICE. La salle Great Room qui fait 595m², peut être divisée en trois espaces distincts. Sa capacité maximale est de 750 places en configuration théâtre. L'hôtel dispose également de quatre salles Studio polyvalentes pouvant recevoir jusqu'à 80 invités pour un banquet et jusqu'à 110 en configuration théâtre.81 North Quay Brisbane,Queensland 4000AustralieTel : +61 7 3556 8888