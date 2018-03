W s'installe au Panama

Le W Panama a pris place dans le gratte-ciel de 54 étages l'Evolution Tower. Il se trouve ainsi à moins d'un kilomètre du complexe World Trade Center Panama et de grandes banques internationales. L'hôtel dispose de 203 chambres dont 28 suites réparties du 16e au 23e niveau de l'établissement. Mêlant des éléments anciens avec un design moderne, elles sont équipées du wifi, d'une télé LCD 50 pouces ou encore d'une machine Nespresso.Les clients ont également à leur disposition deux restaurants, un bar, un centre fitness de 780m² et 6 salle de soins spa.Les entreprises peuvent également organiser des événements dans l'établissement grâce à plus de 2000m² dédiés au MICE. La plus grande des salles fait 778m² et peut accueillir jusqu'à 650 personnes.La nuitée est actuellement affichée à partir 142 dollarsCalle 50 and Aquilino de la GuardiaPanama City, 80809PanamaTéléphone: +507 302 7555