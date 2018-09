Waldorf Astoria ouvre son premier hôtel à Bangkok

L'établissement est luxueux mais de taille moyenne pour Waldorf Astoria qui n'a pas sorti la grosse artillerie pour sa première implantation au pays du sourire.Un hôtel qui possède, cependant, tous les atouts pour séduire une clientèle d'affaires.Les chambres sont spacieuses et lumineuses, dotées d'une connexion wifi et équipées d'écrans lcd et de machines à café.Une salle de près de 800M2 peut accueillir des conférences et huit autres de 20 à 500M2 sont destinées aux réunions, aux séminaires et tous types de rencontres professionnelles.Tous ces espaces sont équipés de vidéo-projecteurs et d'écrans géants, ils disposent également d'une connexion internet à haut débit.Trois étages du bâtiment qui en compte soixante, sont réservés à la restauration.Le Bull & Bear au niveau 55 sera spécialisé dans les viandes grillées et les fruits de mer.Le niveau 56 abrite le Loft, un bar d'inspiration new-yorkaise.Enfin, au 57èm étage, le Champagne Bar qui ne sert que des bulles avec une vue imprenable sur Bangkok.Dans le hall d'entrée, on trouve deux autres lieux où l'on peut manger. La Brasserie qui sert des plats traditionnels français du petit déjeuner au dîner, tandis que Peacock Alley est un salon idéal pour les repas plus légers.Les voyageurs d'affaires apprécieront, pour leurs repas professionnels, le cadre plus raffiné et la cuisine gastronomique du Front Room, le restaurant signature de l'hôtel.Un autre étage entier est réservé pour la piscine, juste au dessus, un spa, sauna,hammam, encore au dessus, toujours sur un étage entier, une salle de sport et de remise en forme ouverte 24 heures sur 24.Les chambres de base, King Deluxe et Twin Deluxe, offrent une surface 50 mètres carrés à partir de 250 euros la nuit.Pour une suite de 75 mètres carrés le prix est de 340 euros et l'appartement de deux pièces est à 459 euros.Toutes les conditions de réservation et d'autres photos sont disponibles sur le site internet du Waldorf Astoria Bangkok