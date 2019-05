Weekend de l'Ascension: Bison Futé voit rouge

Pour la première fois depuis le début de l'année, les températures devraient atteindre voire dépasser les 30°C sur les deux-tiers sud du pays. Beaucoup profiteront de ce weekend pour partir.



Si vous avez prévu de prendre la route, voici les conseils de Bison Futé.



Dans le sens des DÉPARTS

Mercredi 29 mai : ROUGE

- évitez de quitter les grandes métropoles entre 15 heures et 21 heures, et l'Île-de-France à partir de 12 heures ;

- évitez de circuler sur les grands axes en directions des régions côtières entre 15 heures et 20 heures, l'autoroute A9 jusqu'à 21 heures et l'autoroute A7 jusqu'à 23 heures ;

- l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) risque d'être saturé, entre 16 heures et 18 heures.



Jeudi 30 mai : ROUGE

- évitez de quitter les grandes métropoles, entre 9 heures et 12 heures ;

- quittez ou traversez l'Île-de-France avant 7 heures ;

- évitez de circuler sur l'autoroute A7, entre 12 heures et 16 heures.



Dans le sens des RETOURS



Dimanche 2 juin : ROUGE

- la période la plus critique en direction des grandes métropoles se situe entre 12 heures et 21 heures. Privilégiez un départ tôt dans la matinée ou en fin de soirée ;

- évitez de circuler sur les autoroutes A10 entre Bordeaux et Poitiers, A7 entre Orange et Lyon, A9 de Narbonne vers l'Espagne, A61 entre Narbonne et Toulouse de 11 heures à 14 heures ;

- évitez de circuler sur l'autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 15 heures à 17 heures.