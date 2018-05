WestJet dévoile sa Business

WestJet a donné un avant-goût de son nouveau Boeing 787-9, attendu début de 2019. La compagnie qui a commandé 10 Dreamliner (+10 options), équipera ses nouveaux avions d'une nouvelle livrée, et d'un nouveau logo.



Par ailleurs, pour la première fois, elle proposera une classe Affaires. L'intérieur de la cabine offrira une palette de couleurs inspirée par le Canada : le bleu des lacs en classe économique, nuances et tons inspirés des aurores en classe économique privilège, et, en classe affaires, riches teintes naturelles inspirées des étés canadiens.



Les clients de la classe Affaires auront accès à un service à partir d'un écran tactile et de repas sur demande. Ils bénéficieront aussi de matelas se dépliant à l'horizontale et de couverture .



Pour la gamme économie privilège, des améliorations seront apportées au confort et la qualité du service à la clientèle sera rehaussée. WestJet offrira entre autres "un menu de qualité supérieure et un espace libre-service réservé aux médias sociaux". De plus, davantage d'espace sera consacré aux déplacements et à la détente.



En classe économique, les clients découvriront des fenêtres plus grandes à assombrissement automatique, un système de divertissement en vol et une connectivité améliorée, ainsi que des prises intégrées aux sièges.



Du nouveau aussi sur le fuselage

Le B787-9 décollera des logo et livrée modernisés. "Les caractères ont été mis à jour, ce qui procure au mot-symbole WestJet un style plus uniforme et actuel, tout en conservant le symbole de la feuille d'érable, mais en lui donnant une apparence plus contemporaine et audacieuse. Une seule couleur est maintenant utilisée pour le logo, afin de diminuer l'accent mis sur l'ouest", explique le communiqué.



La nouvelle livrée respectera aussi les deux langues officielles du Canada, alors que "The Spirit of Canada" figurera sur un côté de l'appareil, et que de l'autre sera affiché "L'esprit du Canada", occupant tous deux l'espace au centre du fuselage de l'appareil.



La livrée figurera progressivement sur l'ensemble de la flotte de WestJet, à mesure que les nouveaux appareils seront livrés en 2018 et que les autres appareils seront repeints selon le cycle normal. Le Boeing 737-MAX 8 sera le premier appareil sur lequel figurera la nouvelle livrée en juin.