WestJet et ses pilotes optent pour la médiation

WestJet et l'Association des pilotes de lignes aériennes (ALPA) se sont entendues le 25 mai 2018 sur un "processus de règlement en faisant appel au Service fédéral de médiation et de conciliation" . Les deux parties ont ainsi accepté la médiation et, si cela est nécessaire, l'arbitrage définitif et exécutoire. Les négociations concernant la convention collective vont reprendre cette semaine.



Depuis plusieurs semaines, les navigants menaçaient d'organiser des grèves après la journée des patriotes du 21 mai. Ils réclament de meilleures conditions de travail, une augmentation ainsi que des engagements sur la sécurité des emplois. La médiation acceptée par les deux parties devraient permettre d'éviter les conflits cet été. La compagnie assure d'ailleurs que les passagers "peuvent dès maintenant réserver un vol et voyager en toute confiance".