Whim, l'application de mobilité "tout-en-un" s'attaque au marché américain

Pour son lancement aux Etats-Unis, Whim a choisi les villes d'Austin, Boston, Chicago, Dallas et Miami. L'application Whim est actuellement disponible à Anvers, Birmingham, Helsinki et Vienne, et offre une gamme d'options d'abonnement. La version haut de gamme est un forfait tout compris de 500 € par mois donnant aux utilisateurs un accès illimité à la location de vélos et de voitures et aux transports publics.



L'entreprise basée à Helsinki utilise des API pour se connecter à l'arrière-plan d'un certain nombre de fournisseurs de services. Pour la location de voitures, elle travaille avec des entreprises comme Hertz, Enterprise et EuropCar ; pour le covoiturage, l'entreprise a établi des liens avec Gett et des compagnies de taxi européennes locales.



Depuis son lancement, Whim a déjà enregistré 3 millions de voyages effectués par ses utilisateurs. L'entreprise poursuit maintenant son expansion non seulement en Amérique du Nord, mais également en Asie. Il est prévu que Whim démarre ses activités à Singapour courant 2019.