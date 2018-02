Wifirst s'occupe du wifi d'Ascott, The Crest Collection et Citadines

Wifirst a été sélectionné par The Ascott Limited pour accompagner en Europe ses marques Ascott, The Crest Collection et Citadines sur le volet connectivité numérique.



Sa solution qui garantit un wifi très haut débit gratuit dans les chambres, suites, appartements, lobbys et toutes les parties communes est désormais déployée sur tous les établissements du groupe en Europe. L'entreprise assure ainsi la couverture WiFi de plus de 5 000 appartements et chambres dans 41 hôtels et apart’hotels tous raccordés à la fibre optique. Parmi ces établissements, on compte, entre autres, les prestigieux hôtels The Cavendish London, La Clef Tour Eiffel et La Clef Louvre Paris.