Wizz Air en baisse de 14% au second trimestre

La compagnie aérienne a réalisé un bénéfice net de 50 millions d'euros lors du second trimestre 2018. C'est moins que l'an dernier, en recul de 14%.

Le transporteur parle de l'effet des grèves sur sa trésorerie. " L'action syndicale des contrôleurs aériens nous a obligé à annuler 145 vols et cela pèse sur nos résultats ."



La société reste cependant confiante dans ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle prévoit un bénéfice net compris entre 310 et 340 millions d'euros.