Wizz Air reliera Nice à Vienne en 2019

Wizz Air planche d'ores et déjà sur son programme d'hiver 2018/19. La low-cost a prévu de renforcer sa base de Vienne avec deux A321 supplémentaires en mars 2019. Disposant alors d'une flotte de 5 appareils sur la piste viennoise, la compagnie ouvrira 9 nouvelles liaisons dont Nice.



La compagnie reliera la capitale autrichienne à la Côte d'Azur à compter du 22 février 2019. Elle proposera aux voyageurs d'affaires 4 vols par semaine (lundi, mercredi, vendredi et dimanche).



Elle lancera également des dessertes vers Catane en Sicile (23 février 2019 ; 3 fréquences hebdomadaires), Kharkov en Ukraine (25 novembre 2018 ; 2 vols par semaine puis 3 à compter de fin mars), Lisbonne (4 vols hebdomadaires ; 22 février) Madrid (3 fréquences par semaine en février puis quotidien en mars 2019), Malmö en Suède (4 vols par semaine ; 22 mars 2019), Milan Malpensa (quotidien ; 22 février 2019), Reykjavík (3 vols par semaine ; 23 mars 2019) et Stockholm Skavsta (4 fréquences hebdomadaires ; 22 mars 2019).