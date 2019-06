Wizz Air se lance dans le vol long-courrier

Des nouveaux appareils qu'elle devrait recevoir dès 2023 sur une période de 3 ans. "L'A321XLR est l'avion le plus compétitif et permettra à Wizz Air d'agrandir son réseau et de relier des sites qui sont hors de notre portée aujourd'hui du fait du rayon d'action plus grand de cet avion. Aujourd'hui nous proposons quelques routes de 5 ou 6 heures qui ravissent nos passagers et l'XLR va nous permettre de proposer nos services sur des routes de 7 à 8 heures" , a déclaré Jozsef Varadi, CEO de Wizz Air.



Alors que les compagnies low cost ont du mal à rentabiliser leurs routes long-courriers, Wizz Air a atteint un CA de 2,3 milliards d'euros en 2018, dont 291,6 millions de bénéfices. En espérant que la stratégie adoptée ne lui fasse pas défaut.