Wizz Air va relier Mulhouse et Charleroi à Koutaïssi (Géorgie)

En plus d'installer un 3eme avion, Wizz Air va ouvrir 6 nouvelles lignes au départ de l'aéroport de Koutaïssi. Elle permettra ainsi aux voyageurs d'affaires de relier la ville géorgienne à Bâle-Mulhouse deux fois par semaine à compter du 2 août 2019. Les vols seront assurés tous les lundi et vendredi.



Les professionnels belges ou frontaliers pourront également rejoindre Koutaïssi au départ de Brussels Charleroi grâce à une liaison bihebdomadaire à partir du 4 août (tous les mercredi et samedi).



La compagnie lancera également au départ de la plate-forme de Géorgie des lignes vers Eindhoven (3 fois par semaine à partir du 1er aout), Bari (2 vols hebdomadaires à compter du 1er août), Copenhague (2 fois par semaine – 2 août) et Tallinn (2 fréquences hebdomadaires – 4 août).