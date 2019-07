Wojo ouvre des espaces de coworking au Havre et Monaco

Nextdoor avait rejoint le groupe Accor en 2017, puis fait peau neuve en avril dernier,, en devenant Wojo. O bjectif du groupe hôtelier : devenir le plus grand réseau européen de co-working d’ici 2022, avec l’ouverture de 1 200 espaces dédiés dans les hôtels Accor. Parmi les déclinaisons de la marque, on trouve les Wojo Corners, des espaces calmes de co-working , conçus pour travailler à l’abri de l’agitation extérieure, situés dans les hôtels Accor mais aussi dans les gares, aéroports et centres commerciaux. Un premier espace a déjà ouvert ses portes au Mercure Paris-Montmartre Sacré Coeur, en novembre dernier, pour tester le concept. Un second et un troisième ouvrent coup sur coup cette semaine, l'un au Novotel Monte-Carlo, l'autre au Novotel Le Havre Centre Gare. www.wojo.com