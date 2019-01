WorldHotels étoffe son offre avec 5 nouveaux établissements

Makati Diamond Residences, Makati, Philippines

Makati Diamond Residences est l'un des meilleurs hôtels de luxe à Makati aux Philippines. Idéalement situé dans le quartier central des affaires, l'hôtel se trouve à quelques pas de la ceinture de verdure et de l'avenue Ayala. Toutes les chambres sont meublées avec une kitchenette entièrement équipée et une connexion Wi-Fi haut débit gratuite. Les plus grandes chambres comprennent également un dressing, une machine à laver, un sèche-linge et un lave-vaisselle. L'hôtel propose des expériences gastronomiques uniques spécialisées dans les cuisines asiatiques et continentales, ainsi qu'une vaste collection de vins et de whisky. Pour un entraînement parfait, la salle de sport est ouverte 24h / 24, le studio TRX et la piscine proposent des équipements haut de gamme. Afin de prolonger les plaisirs, les visiteurs peuvent se rendre au Spa pour un long moment de détente.