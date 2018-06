WorldHotels étoffe son offre européenne

Le groupe d’hôteliers indépendants WorldHotels propose désormais aux voyageurs d'affaires de séjourner à l'Hôtel Saint James Albany à Paris. Situé au cœur de la capitale et face au jardin des Tuileries, l’établissement propose des chambres et suites à la décoration raffinée, équipées notamment d'une télé écran plat et du wifi gratuit. Cet hôtel historique offre aussi 500m² dédiés au « lâcher prise » avec son spa Deep Nature. Pour sa clientèle d’affaire, un espace de 10 salons (au total 650m²) est à disposition.



Mykonos No.5, Mykonos, Grèce

Situé sur une colline surplombant la ville de Mykonos, ce boutique-hôtel dispose de 21 suites et villas. Elles sont toutes dotées d’un balcon privé avec une vue imprenable sur la mer Égée. Une piscine extérieure, une cuisine raffinée et des massages en plein air sont proposés.



500 hôtels d'ici 2020

WorldHotels veut aller plus loin. Le groupement s'est fixé pour objectif d’atteindre le cap des 500 hôtels d’ici 2020 en s’étendant sur le continent américain, l’Europe de l’est, la Russie, l’Asie ou encore le Moyen-Orient.



En France, le sud sera la prochaine étape du groupe avec des affiliations envisagées à Nice, Cannes ou encore Marseille.