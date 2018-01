Wow Air a +69% en 2017 

En décembre 2017, Wow Air a transporté 214 000 passagers depuis et vers l’Islande, soit 23% de plus qu’à la même période l'année précédente. Le coefficient de remplissage est de 88%, soit une augmentation de deux points de pourcentage. La capacité en SKO (siège kilomètre offert) a augmenté de 21% en décembre par rapport à la même période l’an dernier.



En 2017, la low-cost islandaise a géré plus de 2,8 millions de passagers, soit une croissance de 69% par rapport à 2016. Le taux de remplissage reste stable à 88% tandis que la capacité en SKO a augmenté de 80% par rapport à l’année précédente.



Le transporteur qui ouvrira notamment de nouvelles lignes régulières vers Detroit, Cleveland, Cincinnati, St. Louis et Dallas cette année, prévoit d'atteindre 3,7 millions de voyageurs en 2018 (+32%).