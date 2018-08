Wow Air: 40% de réduction vers 14 destinations américaines

WOW Air propose du jeudi 23 au lundi 27 août, 40% de réduction, avec le code WOWSALE, sur les 14 destinations d’Amérique du Nord desservies par la compagnie. A savoir, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Washington DC, St. Louis, New York, Pittsburgh, Boston, Cincinnati, Cleveland, Détroit, Chicago, Toronto et Montréal.



Cette offre promotionnelle s'applique pour une période de voyage comprise entre le 1er septembre et le 15 décembre 2018.