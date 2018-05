Wow Air mettra le cap sur l'Inde en décembre

Après s'être fortement développée sur les routes transatlantiques, Wow Air regarde désormais vers l'Inde. La compagnie low-cost islandaise a prévu de s'envoler vers New Delhi à compter du 6 décembre 2018. Elle proposera dans un premier temps aux voyageurs d'affaires 3 vols par semaine puis passera à 5 à compter du 7 janvier 2019.



L'A330-900neo, déployé sur cette première ligne indienne, décollera alors de l'aéroport islandais à 11h45 tous les jours sauf les vendredi et dimanche pour se poser à New Delhi à 3h15 le lendemain. Le retour offrira aux voyageurs d'affaires un départ à 7h00 (tous les jours sauf les lundi et samedi) pour un atterrissage à 13h20.