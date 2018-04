Wow Air se fait business pour séduire les voyageurs d'affaires

Avec Wow Premium, la low cost islandaise attaque clairement le marché des voyageurs d'affaires. Ce billet donne accès à un Big Seat : un siège plus grand et plus large équipé d'un repose-pied. L'espace pour les jambes est aussi plus important avec un pitch de 94cm (contre 73,66 à 78,74 pour un siège standard).



Il inclut également un sac à main, un bagage cabine, deux valise en soute, nourriture et boissons illimitées à bord. Par ailleurs et pour répondre aux besoins des corporate, il offre une plus grande flexibilité pour changer le billet, une assurance annulation, un accès en fast-track pour la sécurité à l’aéroport de Keflavik, ainsi que l’embarquement prioritaire dans tous les aéroports desservis.



Le tarif promotionnel de lancement met actuellement le billet simple Wow Premium pour les Etats-Unis via l'Islande à partir de 449€ TTC.



"Nous avons observé une réelle volonté de la part des entreprises d’offrir à leurs employés qui voyagent beaucoup des conditions de vol plus confortables et l’accès à plus de services, mais cela en profitant de tarifs plus attractifs que les tarifs affaires proposés habituellement jusque-là" , explique Skuli Mogensen, PDG et fondateur de Wow air. "Nous allons poursuivre nos efforts pour développer une offre qui répond véritablement aux besoins des entreprises et des particuliers autant en termes de confort qu’en termes de prix".



Ainsi la plate-forme de réservation de la compagnie permettra dorénavant aux voyageurs de choisir parmi quatre tarifs différents :

- Wow basic – comprend le billet et un accessoire personnel (type sac à main ou appareil photo)

- Wow plus – comprend le billet, un accessoire personnel, un bagage cabine, un bagage en soute, une assurance annulation et un siège standard.

- Wow comfy – comprend le billet, un accessoire personnel, un bagage cabine, un bagage en soute, une assurance annulation et la réservation d’un siège XL ou XXL (seat pitch de 81 à 89 cm)

- Wow premium – comprend le billet, un accessoire personnel, un bagage cabine, deux bagages en soute, une assurance annulation, un "Big Seat", repas et boissons à volonté, accès fast-track à la sécurité à l’aéroport de Keflavik, l’embarquement prioritaire dans tous les aéroports et une flexibilité accrue lors de changement de billet.