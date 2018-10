Wow Air volera vers Vancouver en juin prochain

Wow air va étoffer son offre au Canada lors du programme d'été 2019. La low-cost va relier Reykjavík à Vancouver à partir du 6 juin prochain. Cette liaison sera assurée au rythme de 5 à 6 fréquences par semaine jusqu'à la fin du mois d'octobre 2019.



Par ailleurs, les horaires ont été pensés pour permettre une correspondance avec la desserte de Paris CDG. Les vols entre Roissy et Vancouver MCO – via Reykjavík – sont en vente à partir de 129,99€ l’aller et 407,98€ en tarif premium.