Wroclaw, une ville à découvrir en bleisure

Wrocław est connue par les Polonais comme "". Particulièrement appréciée des millenials, la ville propose à la fois une offre culturelle riche et une quantité de pubs et de clubs pour la vie nocturne. Le quartier réhabilité de Nadodrze, devenu un lieu de prédilection de la bohème artistique locale, mérite une attention particulière. On y trouve de nouveaux bars, cafés et galeries, parmi lesquels le club Das Lokal .pl/ ou le bar restaurant Karavan Mais Wrocław n’est pas uniquement un excellent lieu de culture et de divertissement ! Rentrent en ligne de compte les opportunités business mais également la qualité de vie. En 2017, Wrocław est rentrée dans le ranking des cent meilleures villes à vivre dans le monde, tout comme Varsovie. La ville poursuit désormais son objectif d’offrir à ses habitants et aux touristes un cadre de vie « vert », incluant une meilleure qualité de l’air et également un accès facilité au tourisme sportif et nature. Sa belle région séduit déjà entre autres par son large éventail d’activités nautiques (voile, ski nautique, wakeboarding, parasailing, skimboarding, wakeskate, kitesurfing et windsurfing), ses 760 châteaux et palais (ex : Książ ou Czocha), ses vignobles (Świdnica et Zielona Góra) ou sa proximité des stations thermales et des stations de ski.