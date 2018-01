Wyndham Worldwide s'offre la chaîne hôtelière La Quinta

Le groupe hôtelier Wyndham Worldwide va verser 1,95 milliard de dollars pour racheter la marque texane La Quinta. L'accord prévoit que le groupe qui détient Ramada, Days Inn, Super 8 ou encore Wingate by Wyndham, verse 8,40 dollars par titre La Quinta en espèces. Cette opération valorisera au total la chaîne à 1 milliard de dollars. L'acheteur prendra également en charge la dette de La Quinta qui s'élève à 715 millions de dollars ainsi que 240 millions de dollars d'impôts et taxes.



Par ailleurs, il est prévu que La Quinta cède ses murs au fond d'investissement immobilier Core Point Lodging.



La vente devrait être finalisée au second trimestre 2018. Wyndham Hotel Group deviendra alors le troisième groupe hôtelier mondial, et passera ainsi devant InterContinental Hotel Group.