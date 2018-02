Les agences de voyage auraient été informées du modification des programmes de vols pour XL Airways dans les prochaines semaines, révèle Le Quotidien de La Réunion. XL Airways annulerait ainsi ses vols entre mi-mars et mi-avril ainsi qu’entre mi-mai et mi-juin. Il s’agit de périodes dites creuses où le taux de remplissage est plus bas dans les avions sur la destination.