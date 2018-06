XL Airways se lance vers la Chine dès le 25 juin prochain

Selon le site spécialisé, qui se réfère à une mise en GDS de l'offre de la compagnie, le vol hebdomadaire débuterait dès le 25 juin et serait assuré en Airbus à 330-200.



Toujours selon nos confrères, le vol décollerait le lundi à 20h20 pour se poser à 12h55 à l’aéroport de Jinan-Yaoqiang. Le vol retour quitterait Jinan le mercredi à 11 heures pour une arrivée à 17 heures à Paris.



Jinan, ville de près de 4 millions d'habitants, serait à la fois une destination d'affaires et de loisir avec un fort potentiel de voyageurs au départ de la capitale de la province chinoise du Shandong.



Laurent Magnin, le patron de XL Airways et de la Compagnie, n'a pas confirmé pour l'heure cette information qui marquerait l'arrivée en Chine du transporteur français.