Yves Weisselberger, PDG de SnapCar : L’écosystème est mûr pour des changements radicaux

Yves Weisselberger : Ces facteurs sont liées à deux révolutions au moins -pour ne mentionner qu’elles- qui sont porteuses de ruptures puissantes. D’une part, l’intelligence artificielle. Elle permet aux systèmes de s’adapter finement aux utilisateurs : le vieux rêve du marketing « one to one », jusque-là un slogan davantage qu’une réalité observable, n’est plus hors de portée. Le langage naturel ou la reconnaissance d’images, deux technologies riches de potentialités, permettent aussi d’offrir des services nouveaux et instantanés. D’autre part, la blockchain que beaucoup considèrent comme aussi importante que l’apparition du Web à la fin des années 90. Elle offre un niveau de sécurité inégalée pour les transactions, qu’elles soient de nature monétaire ou non -suivi des bagages, contrats, transmissions d’informations entre les acteurs- et une décentralisation qui ferait exploser les modèles business existants. Tout cela crée un contexte explosif latent et je suis frappé de voir que la plupart des acteurs continuent à communiquer et à agir comme si de rien n’était, comme si le monde était destiné à se figer durablement sur les modes opératoires qui leur sont familiers. Plus dur sera le réveil.