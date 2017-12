Les voyageurs d'affaires du Nord de la France pourront compter sur Brussels Airlines pour leurs destinations croates. En plus de la reprise de Zagreb et Dubrovnik, la compagnie y ouvrira l'été prochain deux nouvelles destinations : Split et Zadar. La compagnie reliera Bruxelles à Zadar tous les samedis après-midi du 12 mai au 19 septembre tandis qu'elle desservira Split tous les mercredi et samedi du 28 avril au 6 octobre 2018.