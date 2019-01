Zenpark lève plus de 10 millions d’euros

L'opérateur de parkings partagés connectés Zenpark a finalisé une levée de fonds de plus de 10 millions d’euros. Elle marque l’arrivée de deux nouveaux investisseurs, le groupe EDF et le groupe RATP, aux côtés des investisseurs historiques Demeter, Maif Avenir, Nestadio Capital et A-venture qui se renforcent au capital.



Cette opération va permettre à l'application qui propose aux conducteurs des places dans des parkings privés sous-utilisés (hôtels, bailleurs sociaux, résidences étudiantes/seniors...), d’étendre son réseau en France et en Belgique, de développer de nouvelles offres à destination des partenaires parkings et d’améliorer l’expérience utilisateur. La jeune société précise "D’autres pays européens sont déjà identifiés et seront lancés en fonction des opportunités de marchés".



De plus, de nouveaux services, notamment à destination des entreprises et des foncières immobilières seront mis en place en 2019.