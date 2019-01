Zipcar cesse ses activités à Paris, Bruxelles et Barcelone

Le service de location en libre-service renonce donc à Paris,Bruxelles et Barcelone. L'information vient d'être transmise par courrier aux clients. La direction de Zipcar y explique que le service sera définitivement coupé à la date du 28 février 2019. La filiale du groupe Avis Budget explique qu'elle procédera au remboursement des cotisations annuelles et cessera le prélèvement des redevances.



Zipcar opérait à Paris depuis 2016. En quatre ans, l'entreprise a ouvert une cinquantaine de stations dans la Capitale et à La Défense et mis en circulation une centaine de voitures.