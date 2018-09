airBaltic championne du monde de la ponctualité

Un taux de régularité qui frise les 100%, de quoi faire pâlir de jalousie de nombreuses compagnies aériennes qui cumulent les retards et les annulations de vols.



Pour le voyageur d'affaires, il est rassurant et important de savoir que les horaires seront respectés , le succès d'une mission à l'étranger en dépend.



Une régularité d'horloge pour airBaltic qui affiche également une ponctualité de 86,2% au cours des huit premiers mois de 2018. Cela signifie que plus de 86 vols sur 100 sont partis à l'heure prévue ou avec un retard ne dépassant pas 15 minutes.



airBaltic dessert plus de 70 destinations au départ de Riga, Tallinn et Vilnius, offrant la plus grande variété de destinations et des connexions pratiques via Riga vers son réseau couvrant l'Europe, la Scandinavie, la CEI et le Moyen-Orient.



Pour l'été 2019, airBaltic a introduit trois nouvelles destinations au départ de Tallinn vers Malaga, Bruxelles et Copenhague. En outre, airBaltic lancera l'été prochain une nouvelle liaison directe entre Riga et Stuttgart.