eDreams ODIGEO lance l'enregistrement automatique gratuit via ses applications mobiles

eDreams Odigeo intègre cette fonctionnalité sur 4 de ses applications mobiles : eDreams, Opodo, GO Voyages et Travellink. Elle permet aux voyageurs de s'enregistrer automatiquement sur leur vol sans avoir à attendre l'heure du début de l'enregistrement. Gratuit, ce service permet de simplifier le parcours voyageur. A ce jour, la fonction est disponible pour 80% des vols proposés par le groupe. Pour Christoph Dieterle, directeur produits et Responsable des ventes au détail d'edreams ODIGEO : "Notre mission est de rendre les voyages plus simples et plus accessibles pour nos clients, avec le moins de tracas possible afin qu'ils puissent profiter d'un maximum de flexibilité et d'un minimum d'inquiétude". Les clients qui ont initialement effectué leur réservation par ordinateur peuvent également bénéficier de ce service en téléchargeant l’application et en se connectant à la section « Mes voyages ».