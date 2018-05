eDreams propose une annulation « toute cause »

Pour l'agence en ligne, annuler pour quelque raison que ce soit signifie que " les voyageurs peuvent annuler leur vol jusqu'à 24 heures avant le départ et recevoir un remboursement de 80 % du coût du billet ". L’agence en ligne confirme : " Avec cette nouvelle garantie de produit, les voyageurs n'ont pas besoin de justifier la raison de l'annulation de leur vol ". L'assurance rembourse sans discuter si un voyage est affecté par une circonstance imprévue, comme une maladie ou des engagements professionnels, ou si le client change simplement d'avis.



Le processus d'annulation est conçu pour être simple et facile à utiliser pour les clients. Aucune explication n'est demandée à aucun moment, il suffit d'appeler le service à la clientèle pour confirmer son souhait d'annuler son voyage. Le processus de remboursement sera traité directement par l'équipe du service clientèle, sans aucune tierce partie, et sera remboursé sur le compte bancaire utilisé pour effectuer la réservation dans un délai de 10 jours. Il y a une limite maximale de remboursement de 5 000 € par personne ou 45 000 € par voyage.



Selon des études récentes réalisées par le site, qui sert 18 millions de clients chaque année, la flexibilité est l'une des principales priorités des voyageurs lorsqu'ils réservent un voyage. Ce nouveau service d'Odigeo, " Cancel for Any Reason ", est disponible sur les plateformes de réservation des principales marques d'agences de voyages en ligne de la société : eDreams, Opodo, GO Voyages et Travellink et vient compléter les produits de flexibilité existants tels que l'annulation gratuite le jour de la réservation.