easyHotel va s'implanter en France

EasyHotel regarde au delà des frontières du Royaume-Uni, son pays d'origine. L'enseigne hôtelière économique d'EasyGroup a entamé un important programme de développement en Europe continentale.



Elle porte son regard en priorité sur la France et l'Allemagne et l'Espagne.



"Nous prévoyons d'ouvrir 15 hôtels en France au cours des cinq prochaines années" , explique Marc Vieilledent, Chief Development Officer d'easyHotel. Il ajoute "Nous allons déployer une stratégie d'investissement active pour développer notre concept d'hospitalité en France. Pour y parvenir, nous entendons soit acquérir des bâtiments répondant à nos critères pour les transformer en hôtels, soit racheter des hôtels existants pour les reconvertir en easyHotel, soit investir dans des projets de développement, soit étudier des opportunités foncières à Paris, en région parisienne ainsi qu'au sein de capitales régionales, de hubs ou de pôles urbains affichant un niveau d'activité et une croissance soutenus" .



Par ailleurs, la marque a d'ores et déjà ouvert 10 nouveaux hôtels (soit près de 1 000 chambres) en 2018, notamment en Espagne et aux Pays-Bas.



Positionnée sur le créneau économique multi-segments (tant en tourisme d'affaires que loisirs), EasyHotel intègre dans son offre les paramètres essentiels pour les hôtes à la recherche d'un bon rapport qualité/prix : bonne literie, isolation phonique, air conditionné... La restauration, quant à elle, dépend de l'environnement immédiat de l'établissement et peut faire l'objet de partenariats avec des marques proposant des concepts très actuels.