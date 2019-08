Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





easyJet ouvre Paris CDG-Montpellier

La compagnie low-cost vient d'inaugurer cette semaine une ligne entre Paris CDG et Montpellier, à raison de quatre vols par semaine.



easyJet a inauguré ce mardi la ligne Paris-Charles de Gaulle – Montpellier. Cette liaison, sa première desserte domestique sur la ville héraultaise, est assurée quatre jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) jusqu'au 25 octobre. Elle intéresse les voyageurs d'affaires, avec un horaire au départ de Paris à 6h25. La compagnie orange a récemment célébré sa 10ème année de présence et son million de passagers transportés à l’aéroport de Montpellier Méditerranée.