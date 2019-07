easyJet ouvre deux nouvelles lignes au départ de Genève

La low cost desservira Prague (République Tchèque) et Aqaba (Jordanie). easyJet opérera 3 vols par semaine entre la Suisse et Prague à bord d'un A320 dès le 1er novembre. Les vols sont programmés lundi et vendredi à 13h20 (arrivée à 17h00) plus mercredi à 17h35 (arrivée à 19h25) ; les vols retour quitteront la capitale tchèque lundi et vendredi à 15h35 (arrivée à 17h35) et mercredi à 19h55 (arrivée à 21h55).



Dès le 5 novembre, la compagnie reliera également Genève à Aqaba deux fois par semaine le mardi et le samedi.