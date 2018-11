easyJet veut faire voler un avion électrique d'ici 2030

Le transporteur est en partenariat avec le fabricant américain Wright Electric pour construire des avions à réaction propulsés par batterie pour des vols de moins de deux heures.



Fondé en 2016, Wright Electric dispose déjà d'un avion électrique biplace et prévoit d'en faire voler un neuf places l'année prochaine. Elle a maintenant déposé une demande de brevet pour un moteur d'avion de ligne électrique.



En cas de succès, un tel avion pourrait être utilisé sur des lignes populaires telles que Londres-Amsterdam.



Wright Electric prévoit que les avions électriques seront jusqu'à 50 % plus silencieux et 10 % moins chers que les avions traditionnels que les compagnies aériennes pourront acheter et exploiter.Compte tenu de la hausse continue du prix du kérosène, de nombreuses compagnies aériennes seraient favorables à une réduction des émissions, du bruit et des frais de déplacement.