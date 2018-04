ibis Styles ouvre un nouvel hôtel à Bangkok

Outre sa proximité du centre des congrès, l'ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong permet aux voyageurs d'affaires de séjourner près des quartiers animés de la ville ou encore du magasin d'usine Jim Thompson et du centre commercial.L’hôtel dispose de 255 chambres spacieuses. Elles possèdent entre autres un lit Sweet Bed by ibis Styles, une télé LCD 109 cm, le wifi gratuit, un mini-bar ou encore un coffre sécurisé.Les hôtes peuvent se détendre et se restaurer au Streats Bar. Cet établissement qui surplombe la piscine de l’hôtel, offre une vue impressionnante sur Bangkok. Un centre de remise en forme est également à la disposition des clients.L'ibis Styles accueille aussi les événements d'entreprise. Ses deux salles de réunions d'une capacité de 50 et 20 participants respectivement, sont situées au 26eme étage.1122 Sukhumvit Road Phra Khanong Khlong Toei10110 BangkokThaïlandeTel : (+66)2/0959888