lFTM: les lions rugissent chez Air France (+Vidéo)

Air France entretient des relations privilégiées avec plusieurs compagnies aériennes asiatiques, notamment une coentreprise unique avec China Southern Airlines et Xiamen Airlines.La compagnie française possède également en China Eastern, un partenaire de premier plan. Les deux entreprises ont débuté leur collaboration en 2000 sous la forme d'un partage de codes sur la route Paris - Shanghai. Le partenariat a ensuite été consolidé en 2012 grâce à un accord de joint-venture. KLM a rejoint cette coentreprise en 2016, étendant ainsi l'accord à la route Amsterdam - Shanghai. Depuis octobre 2017, China Eastern détient 8,8% du capital du groupe franco-néerlandais. Elle dispose également d'un administrateur au Conseil d'administration de l'entreprise.Air France-KLM et China Eastern Airlines comptent étendre leur partenariat de joint-venture à partir de 2019. Ils prévoient la mise en place d'un codeshare réciproque sur les routes Paris - Wuhan et Paris – Kunming. Par ailleurs, la compagnie chinoise a choisi la maintenance de la holding franco-néerlandaise pour le support équipement de ses Boeing 787.China Eastern présente à l'IFTM sur le stand d'Air France, l'occasion pour les deux compagnies de célébrer publiquement ce rapprochement. Et pour s'attirer la bonne grâce des cieux (important quand on vole) des lions ont été appelés en renfort.La danse du lion, une cérémonie riche en couleurs pour honorer des invités importants : cette danse est censée apporter la chance. C'est aussi très percutant comme vous pouvez l'entendre sur la vidéo tournée ce matin par l'un des journalistes de deplacementspros.com