1er février: Les péages autoroutiers augmentent de 1,9%

Les tarifs doivent augmenter de 1,8% à 1,9%, comme chaque année conformément aux contrats liant les sociétés qui exploitent le réseau et l'Etat. "La formule tarifaire qui calcule les hausses annuelles est différente si l’autoroute a été construite avant ou après 2000. Les tronçons les plus récents sont les plus chers", précise Le Parisien.Un sujet sensible alors que des "gilets jaunes" ont assez régulièrement bloqué des péages autoroutiers pour protester contre leurs tarifs, et plus généralement contre une baisse de leur pouvoir d'achat. Le gouvernement a néanmoins obtenu de Vinci Autoroutes, la Sanef et les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône qu'elles fassent un geste pour les conducteurs réguliers : ils auront 30% de réduction à partir de dix allers-retours par mois.