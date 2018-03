2018 a débuté par une baisse des tarifs aériens en France

"La variation atteint -1,2% vers l’Afrique sub-saharienne. En revanche, la hausse se maintient, tout en s’atténuant, vers le Moyen-Orient et l’Amérique du Nord (resp +0,5% et +1,6%)".

"Cette tendance concerne les vols au départ de la Réunion (-9,0%, 9ème mois consécutif de baisse), de la Martinique (-1,0%) et de la Guadeloupe (-0,7%, 1ère baisse depuis février 2017). En revanche, au départ de la Guyane les prix continuent de croître (+9,9%)".

Alors que le trafic était en hausse de 6% en France en janvier, les tarifs des billets d'avion ont baissé. Le segment domestique a enregistré le plus fort recul des prix avec un repli des prix au départ de la métropole de -4,6%. Dans le détail, les tarifs des billets sur les liaisons intra-métropolitaines voient leur baisse s’accentuer en janvier (-3,2%) tandis que ceux vers l’outre-mer diminuent fortement (-7,5%).Les prix des billets internationaux enregistrent leur première baisse depuis novembre 2016. Ils se rapprochent ainsi de leur niveau de janvier 2016 (-1,8% par rapport à janvier 2017 mais +0,7% par rapport à janvier 2016).Sur le réseau moyen-courrier le recul est moindre (-0,9 % en janvier). Les tarifs aériens vers les pays de l’EEE&Suisse poursuivent leur progression (+2,1% ; dernière baisse constatée en mars 2017) tandis que vers les autres pays d’Europe et vers l’Afrique du Nord-Levant les prix continuent de baisser (respectivement -2,0% et -6,8% ; dernière hausse constatée en août 2017 pour les deux faisceaux).Les prix enregistrés sur le réseau international long-courrier sont à nouveau à la baisse (-2,1%). Le repli est fort vers l’Asie-Pacifique (-6,8 %) tandis que l’Amérique Latine voit ses tarifs diminuer pour la première fois depuis septembre 2016 (-1,3%). L'Indice des prix du transport aérien de passagers ajouteLes prix des billets d'avion au départ des départements d'Outre-mer baissent pour la première fois depuis juillet avec un recul enregistré de -2,9% en janvier.