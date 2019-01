2018, un très bon cru pour l'aéroport de Caen-Carpiquet

"Ce trafic est principalement généré par des vols domestiques et réguliers, pour +74% du trafic. Les lignes régulières saisonnières représentent près de 24% du trafic, et les autres vols commerciaux près de 2%".

L'aéroport de Caen-Carpiquet a été encore plus performant en 2018 qu' en 2017 . Il a géré 274 011 passagers commerciaux, soit 93 000 voyageurs de plus par rapport à l'année précédente (+52%).De plus, toutes les compagnies ont vu leur trafic progresser, avec entre autres une croissance de +50% pour Hop! Air France et Volotea. Comptabilisant 154 734 personnes transportées, la filiale d'Air France représente 56% du trafic de la plate-forme. Volotea a, de son côté, géré 99 305 passagers, soit 36% du trafic. Par ailleurs,13 445 voyageurs ont pris des vols Flybe (5% du trafic) tandis que Chalair a géré 1 833 passagers (1% du trafic).La plate-forme ajoute dans son communiquéEn 2019, Volotea va poursuivre son développement à Caen en lançant une nouvelle ligne directe pour Palma de Majorque, en Espagne. De plus, la communauté urbaine Caen la Mer prévoit de poursuivre ses investissements sur l'aéroport avec la mise aux normes et l’agrandissement de l’aérogare, la restructuration du parking actuel et la mise en conformité des clôtures.Les travaux pour la création de bureaux pour l’accueil d’entreprises sont également programmés au second trimestre 2019.