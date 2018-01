Le trafic de l'aéroport de Caen-Carpiquet s'envole en 2017

L’aéroport de Caen-Carpiquet a enregistré 180 910 passagers commerciaux en 2017. Cela représente une progression de plus de 30 % par rapport à 2016.



Toutes les lignes ont vu leur trafic croître. Hop! Air France, qui a généré 97 790 voyageurs, affiche une hausse de trafic de près de 5% sur sa desserte annuelles de Lyon. Ces liaisons estivales sur Nice et Figari ont respectivement augmenté de +53% et 69%.



Flybe a transporté 12821 clients entre la plate-forme et Londres Southend (+2%). Volotea qui avait lancé en 2017 Toulouse et Figari, a enregistré 64 381 passagers. Chalair a transporté 1 679 personnes sur l'aéroport.



De plus les passagers privés (vols privés, loisir et militaires) ont été 41 500 sur l'année.



Parmi les nouveautés 2018, deux nouvelles lignes, Marseille et Dublin via Londres, sont déjà commercialisées.