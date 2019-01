25 départements en alerte neige-verglas ce mercredi

"La première perturbation neigeuse continue de progresser vers l'est du pays en cours de nuit prochaine avec des chutes de neige jusqu'en plaine mais qui tendent à s'atténuer progressivement. Le premier épisode neigeux donne des cumuls de neige de l'ordre de 2 à 5 cm".

"à l'issue du second épisode neigeux, la couche de neige au sol atteint le plus souvent 3 à 5 cm, localement 5 à 8 cm sur les départements situés à l'est de l'Ile de France et sur l'ouest du Nord-Pas-de-Calais et Somme. Enfin, des Ardennes à l'ouest de la Bourgogne, les cumuls prévus sont de l'ordre de 5 à 10 cm, et localement jusqu'à 15 cm sur les hauteurs".

"Sur le Limousin, le Massif central, régions plus acclimatées, la vigilance neige reste jaune mais on attend tout de même 2 à 5 cm de neige entre 300 et 500m et jusqu'à 10 à 15 cm au dessus de 600/800m. De même sur la Lorraine, l'Alsace, Franche-Comté et les Alpes, la vigilance neige reste jaune avec une couche possible de 1 à 3 cm en plaine et de 5 à 10 cm au dessus de 500m et 10 à 20 cm au dessus de 800m."

Après les premiers flocons de mardi, la neige va continuer à tomber sur un grand quart nord-est du pays, ce mercredi. Vingt-cinq départements du nord et du centre, dont ceux de l'île-de-France, sont placés en vigilance orange pour la neige et le verglas.De plus, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont pour leur part en vigilance orange avalanche. Météo France expliqueAprès une accalmie temporaire, des averses de neige plus continues reprendront en soirée et dans la nuit de mardi à mercredi avec une nouvelle perturbation qui va circuler d'ouest en est sur une grande moitié nord-est du pays.Selon les prévisions,