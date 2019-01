24 départements en vigilance orange neige ce mardi (mise à jour)

"On attend sur l'épisode 5 à 10 cm de neige en plaine sur une large moitié Est du pays, du Massif central aux Ardennes et aux Alpes, et quelques centimètres plus à l'ouest et sur l'Alsace. Les chutes de neige seront très importantes sur les Pyrénées, avec 5 à 20 cm à 700m et 1m à 1.5 m au dessus de 1400 m".

Météo France a placé 24 départements en vigilance orange à la neige jusqu'au mardi 22 janvier 16 heures.Les voyageurs d'affaires devront donc faire preuve de prudence sur les routes de l'Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Marne (51), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).Le service de météorologie ajoutePar ailleurs, si la météo devrait être moins perturbée jeudi, un risque résiduel d'averses de neige en plaine n'est pas à exclure. De plus, les températures resteront froides toute la semaine, inférieures aux normales de saison de 3 à 5 degrés.