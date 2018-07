500 millions d'euros d'indemnités pour les passagers d'Air France victimes de grèves, retards et annulations

Sur la base des chiffres de 2017 (53% de part Air France dans Air France-KLM, 47 millions de passagers Air France-KLM au 1er semestre 2017), RefundMyTicket estime le nombre de passagers ayant choisi Air France à 25 millions sur le 1er semestre 2018. 4,7% d’entre eux ont subi une annulation de vol, et 0,56% un retard de plus de 3 heures , ce qui représente au total plus de 1,3 million de passagers fortement touchés – contre 250 000 sur la même période l’année dernière.Au-delà de l’impact sur l’image d’Air France, et des coûts de réorganisation opérationnelle liés à la grève, ces plus de 1,3 million de passagers lésés sont en droit, selon les dispositions du règlement européen, de prétendre à une indemnisation pouvant aller jusqu’à 600€ par personne.La moyenne des indemnisations s’élevant à environ 400€ chez RefundMyTicket, ce sont donc plus de 500 millions d’euros qui pourraient potentiellement être réclamés à Air France. Même si le trafic de la compagnie a augmenté en mai, la facture est lourde. Et ce montant pourrait s'envoler car l'année est loin d'être terminée. De nouvelles dates de grève pourraient être ajoutées au calendrier cet été si aucun accord n’est trouvé lors de la reprise des négociations, prévue à l’arrivée du nouveau PDG d’Air France à la mi-juillet.