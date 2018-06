L'intersyndicale d'Air France met la pression sur la patronne de la compagnie

Notre revendication reste une demande de rattrapage de l’inflation

pas de mandat pour négocier de hausses de salaires

mesures et actions concrètes

Ci dessous le PDF du courrier de l'intersyndicale

" : Anne-Marie Couderc est prévenue, LE sujet de discussion avec les organisations syndicales reste les salaires. Dans la mesure où la Présidente n'a "", comme l'a écrit le Conseil d'administration d'Air France, on peut se demander quelle sera la nature des "" qu'elle pourrait bien annoncer.En tout état de cause, le courrier de l'intersyndicale a le mérite d'être clair, seule l'intéresse la rémunération et c'est bien le thème de son nouveau préavis de grève du 23 au 26 juin. Et l'avenir de la compagnie, son plan de développement, ses investissements ?Pendant ce temps, ils nous le disent, les voyageurs d'affaires font tout pour éviter de réserver sur Air France pour les prochaines semaines, afin d'éviter de compromettre leurs rendez-vous et... leur sérénité.