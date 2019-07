55 millions de véhicules autonomes vendus d’ici 2040 dans le monde selon une étude d’Idate DigiWorld

Si le chiffre de 55 millions peut laisser imaginer une rapide expansion du secteur, Idate fixe plutôt à 2025-2030 l’arrivée réelle des voitures autonomes sur le marché. Idate rappelle en effet qu’Audi est actuellement le seul à proposer des véhicules autonomes de niveaux intermédiaires, les Audi A8 (de niveau 3, les véhicules pleinement autonomes étant de niveaux 4 et 5). Prenant l’exemple de PSA qui a arrêté le développement de véhicules de niveaux 4 et 5, Idate rappelle que la responsabilité du constructeur en cas d’accident ou encore le coût élevé de production sont des freins non négligeables pour les constructeurs à s’immiscer dans le marché. Autre point négatif : la probable inquiétude des consommateurs d'acquérir des véhicules totalement autonomes.Si toutes ces raisons risquent de ralentir les choses, Idate indique cependant que les géants d’Internet ne perdent eux pas de temps. Est cité l’exemple du groupe chinois Baidu, avec son programme de robots-taxis déjà lancé avec la création d'un prototype. Le groupe chinois espère une flotte de 100 véhicules d'ici à fin 2019. Google et Apple ont aussi élaboré des véhicules autonomes.