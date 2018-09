A Munich, Lufthansa offre des repas à emporter aux voyageurs d'affaires pressés

Lufthansa propose désormais des repas à emporter aux passagers Business affamés et pressés au départ de l'aéroport de Munich. Le service baptisé Delight to Go a pris place au sein du Terminal 2 près de la porte G19. Il permet aux voyageurs bénéficiant d'un accès au lounge de la compagnie d'obtenir rapidement un encas et des boissons par le biais d'un distributeur.



Les passagers ont le choix entre 3 box : la Classic qui propose des plats internationaux (salade grecque, wrap au thon...), la Balance qui offre un repas équilibré (salade de quinoa...) ou encore la Local qui met en avant la cuisine de Munich (salade de saucisses). Ces plats - placés dans des boites en carton très solides et facilement transportables - sont accompagnés de snacks sucrés ou salés, de fruits frais et d'une bouteille d'eau. L'offre changera toutes les deux semaines.



A côté de la machine, les voyageurs pourront aussi trouver du café, du thé ou encore des jus de fruit et des bouteilles d'eau.



Le service, lancé le 5 septembre, sera testé au sein de la plate-forme allemande pendant 6 mois.