Swiss fait livrer des en-cas à la porte d'embarquement

Swiss Food to Gate

Swiss appelle ce service "et le développe en collaboration avec smood.ch, service suisse de livraisons de repas à domicile. les passagers peuvent commander nourriture et boissons en ligne le jour de leur départ et d’être livrés directement à leur porte d’embarquement selon l’heure souhaitée.La commande peut être passée le jour même, jusqu’à 60 minutes avant le décollage. Le paiement est effectué en ligne. Une fois installé à la porte d’embarquement, le client reçoit une notification pour lui signaler l’arrivée du livreur qui est facilement reconnaissable à son uniforme.L’offre de mets et boissons a été élaborée en partenariat avec des restaurants partenaires de l’aéroport de Genève. Les tarifs proposés sur la plateforme sont équivalents à ceux proposés sur place et les frais de livraison se montent à 2.50 CHF.Cette offre essentiellement destinée à la classe Eco vient compléter la proposition Swiss Saveurs, le nouveau concept de restauration à bord proposé depuis la fin mai par la compagnie sur les vols directs au départ de Genève, qui offre un choix de produits frais, de boissons et de snacks à la carte pour les vols courts et moyens courriers.