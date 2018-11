ADP : les compagnies aériennes s'opposent à la hausse des redevances aéroportuaires

"Sur la période 2015-2017, ADP a augmenté son chiffre d’affaire aéronautique de 8%, soit une moyenne de 4% par an, alors que le trafic passager n’a augmenté en moyenne que de 3% par an sur CDG et ORY"

"au-delà de la fiscalité classique des entreprises, le transport aérien est soumis à de nombreuses taxes et redevances spécifiques"

"L’accumulation de ces charges, qui pèsent sur les transporteurs nationaux et les passagers, entraîne une perte de compétitivité du pavillon français. Les compagnies aériennes françaises sont plus exposées à l’accumulation des coûts et des contraintes franco-françaises car elles subissent ces charges pour tous les vols au départ de leurs bases contrairement à leurs concurrents pour lesquels la France n’est qu’un marché parmi d’autres".

Les années se suivent... et se ressemblent. Le groupe ADP veut une nouvelle fois augmenter les redevances aéroportuaires des plates-formes de Roissy et Orly. Après la hausse de 2,275% de 2018 , le gestionnaire des pistes parisiennes veut faire grimper sa facture de 2,975% en 2019Les compagnies aériennes françaises et étrangères ont rejeté à l’unanimité la proposition tarifaire d’ADP. La Fédération nationale de l'aviation marchande (Fnam), particulièrement agacée par cette nouvelle hausse, rappelle dans un communiquéElle ajoute qu’. L'organisation assure queCette facture alourdie pourrait aussi rapidement peser sur le budget déplacement des entreprises. Cette augmentation a, en effet, de quoi faire monter les prix des billets des voyageurs d'affaires.