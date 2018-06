AF KLM : Philippe Capron donné favori pour le poste de PDG

Agé de 60 ans, sorti major de l'ENA en 1985 et diplômé d'HEC, Philippe Capron n'a aucune expérience du transport aérien. En revanche, il a la réputation d'être un « faiseur de deal » et un manager expérimenté des transformations d'entreprise

négociateur habile

parfaitement les arcanes du pouvoir

Autant de critères qui correspondent aux qualités recherchées par le comité de nomination d'Air France-KLM

Le suspens ne devrait pas durer très longtemps : si l'on en croit la rumeur qui court dans les rédactions et qui est détaillée par Les Echos , le processus de sélection des candidats au poste de PDG du groupe est allé très vite et l'annonce serait imminente, sans doute en début de semaine. Le magazine économique explique que le possible PDG, "".L'homme est décrit comme "" , connaissant "" et le secteur des services et des grands marchés internationaux. "", souligne le journal. Mais son absence de connaissance du secteur aérien peut lui valoir, d'emblée, l'hostilité de certains au sein du groupe... Et expliquerait peut être que, depuis vendredi, Bercy explique à qui veut l'entendre que la décision n'est pas prise. Comme si, de fait, cette nomination restait décidément son fait...